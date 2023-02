Prefeitura de Campo Verde entrega mais uma unidade descentralizada da Farmácia Municipal à população

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entregou na tarde desta terça-feira mais uma unidade descentralizada da Farmácia Municipal – a chamada Farmácia Satélite.

A nova unidade funciona em um espaço localizado na Avenidas dos Trabalhadores, no bairro Bordas do Lago, e vai disponibilizar em torno de 190 medicamentos que fazem parte da REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais). Esta é a segunda Farmácia Satélite inaugurada e vai facilitar o acesso à medicação de uma grande parcela da população dos bairros São Lourenço, Bordas do Lago, Recanto do Bosque I e II, Jupiara e Eckert que é atendida pelos PSF´s Jupiara Recanto do Bosque, São Lourenço e Araras II.

A primeira Farmácia Satélite foi inaugurada em dezembro de 2021 e atende moradores dos Bairros Santa Rosa, Recanto dos Pássaros I e II e Jardim América. Mais uma unidade deverá ser instalada em outra região da cidade, democratizando ainda mais o acesso à medicação.

O Prefeito Alexandre Lopes de Oliveira ressaltou a dificuldade enfrentada pela população que reside mais distante da Farmácia Central e enfatizou que era um compromisso da Administração Municipal descentralizar a distribuição dos medicamentos e tornar mais fácil o acesso aos medicamentos após o atendimento médico feito nos PSF´s . “Essa proximidade melhora muito a vida de quem mora aqui por perto”, observou o prefeito.

E é exatamente isso o que pensa o morador do bairro Bordas do Lago, José Francisco Barbosa Ortiz. “Eu, como idoso, acho excelente essa farmácia estar perto. A gente sempre está precisando e foi louvável essa iniciativa do Prefeito e da Secretaria de Saúde. Para a gente é muito bom”, afirmou ele. “Importantíssimo isso, principalmente para os idosos”, completou.

Secretária Municipal de Saúde e vice-prefeita de Campo Verde, Edna Queiroz da Silva também enfatizou a importância de se levar a medicação para mais perto da população, facilitando o acesso a eles com a instalação das Farmácias Satélites. “A ideia é que a Saúde esteja mais próxima, justamente porque nós sabemos que nosso público é um público mais fragilizado, alguns não tem condições de ir de carro, de moto [até a Farmácia Central]. E essa Farmácia [Satélite] vem de encontro a isso”, frisou ela.

De acordo com a secretária, ainda esse mês a Farmácia Central, que atualmente funciona na Avenida Senador Attílio Fontana, será transferida para o prédio da antiga agência do Bradesco, na Rua João Pessoa.

Participaram da cerimônia de inauguração da segunda unidade da Farmácia Satélite, o presidente da Câmara Silvio Eventos, e os vereadores Denival de Paula, Gregório do Mercado Popular, Socorro dos Santos Souza, Miguel de Paula, Janaína Nordestina e Alaene Fernandes (Boneca).

Também estiveram presentes o secretário de Administração e Recursos Humanos, Claudilei Borges, o secretário de Gabinete, Carlos Roberto Nóbrega e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Henrique Soares.