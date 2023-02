Radares eletrônicos serão instalados em seis pontos da BR-364 em MT

A Rota do Oeste informou que vai implantar seis radares no trecho da BR-364, entre Jaciara e Cuiabá, durante os meses de fevereiro e março. De acordo com a concessionaria, a medida atende uma solicitação do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e está de acordo com a previsão em contrato com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).