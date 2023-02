Pequenos produtores da Assentamento 4 de Outubro são contemplados com patrulha mecanizada

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Os pequenos produtores rurais do Assentamento 4 de Outubro, onde vivem 67 famílias, receberam na manhã desta sexta-feira um importante incremento para o aumento da produtividade e a sustentabilidade das propriedades.

Com recursos próprios e, também do Governo do Estado, repassados através da Secretaria Estadual de Agricultura Familiar, viabilizados por meio de emenda do deputado Wilson Santos, a Prefeitura de Campo Verde, através de um termo de comodato, entregou à Associação dos Agricultores Familiares do Projeto de Assentamento 4 de Outubro e Região uma patrulha mecanizada composta por um trator New Holland modelo TL 5.80, uma grade aradora e uma carreta.

Campo Verde tem 6 assentamentos da Reforma Agrária e um do extinto Banco da Terra, onde vivem mais de 2 mil famílias. Com a entrega de hoje, 4 deles foram beneficiados com patrulha mecanizadas.

“Nós temos vários assentamentos em Campo Verde [e] comunidades rurais que têm suas tarefas voltadas ao plantio, à criação. E as patrulhas mecanizadas vêm trazer essa facilidade nos trabalhos, que dá, sobremaneira, condições de produzir com maior quantidade, com maior qualidade e agilidade. Essa é a proposta!”, frisou o prefeito.

Presidente da Associação dos Agricultores Familiares do Projeto de Assentamento 4 de Outubro e Região, Ednalvo Ribeiro dos Santos, o “Baiano”, destacou que a nova patrulha vai facilitar para os pequenos produtores. Ele lembrou que a antiga patrulha já tem em torno de 15 anos de uso e não rende mais como uma nova. “Essa aqui, para nós é muito importante porque vai desenvolver o serviço”, observou.

“Baiano” também destacou a iniciativa da Prefeitura em viabilizar o trator e os implementos. “A Prefeitura é uma parceira, que sempre tem ajudado”, disse ele, ressaltando o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo prefeito Alexandre Lopes, pelos secretários que compõem a Administração e também pelos vereadores.

Presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Silvio Eventos durante sua fala aos presentes, comentou sobre o empenho do prefeito Alexandre Lopes em viabilizar melhorias para a população. “Todas as emendas que estão sendo alocadas pelos deputados, o prefeito sempre tem colocado a contrapartida para que as coisas aconteçam”, destacou.

“Eu quero dizer que a entrega dessa patrulha é um dos nossos objetivos: que é dar celeridade aos trabalhos dos pequenos produtores dessa comunidade, é dar qualidade de vida para a pessoas que trabalham aqui”, disse o vereador professor Fábio Alves, autor da indicação para que o trator e os implementos fossem repassados ao Assentamento 4 de Outubro.

Flávio Gesser Mattei, secretário municipal de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente, também destacou a importância da patrulha mecanizada para os pequenos produtores do Assentamento 4 de Outubro. “É mais um mecanismo para que as pessoas tenham facilidade para desenvolver todo esse projeto da agricultura familiar”, disse ele.

Capacitação – Presente à cerimônia de entrega da patrulha mecanizada, a secretária municipal de Assistência Social e Primeira-dama do município, Rosilei Pereira Borges de Oliveira, falou sobre o trabalho que sua pasta vem desenvolvendo junto às comunidades rurais no que diz respeito à capacitação.

A secretária destacou que vários cursos foram ofertados em parceria com o Sindicato Rural visando a capacitação dos moradores nas mais diversas áreas. “É importante saber que nós temos sim, cursos de máquinas, de trator”, disse ela.

Para que os cursos possam ser realizados, a secretária explicou é necessário no mínimo onze participantes. “Então, vocês [que] estão recebendo a patrulha, verifiquem quem gostaria de se aprimorar, de aprender, procurem o CRAS para que a gente possa ofertar esses cursos para vocês”, disse ela. “Nós nos colocamos à disposição de vocês para servir a comunidade, os cursos são para vocês. Coloco a Assistência Social à disposição de vocês para que juntos nós possamos transformar, mudar a realidade desse assentamento na capacitação, na qualificação e nos atendimentos da Assistência [Social]”, completou.

Os vereadores Juscelino Neves, Gregório do Mercado Popular e Nei do Dom Osório, além do secretário de Gabinete, Carlos Roberto Nóbrega também participaram da entrega da patrulha mecanizada.