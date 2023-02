Curso de panificação artesanal, oferecido pela Secretaria de Assistência Social, qualificou 12 participantes

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Em parceria com o SENAR e com o Sindicato Rural de Campo Verde, a Secretaria Municipal de Assistência Social realizou durante esta semana o curso de Panificação Artesanal, que qualificou 12 mulheres. O curso foi realizado no Núcleo Avançado de Capacitação do Sindicato Rural/SENAR, localizado no Parque de Exposição Marco Antônio Esteves da Rocha/

Ministrado pela instrutora do SENAR Denise Petek, o curso, que começou na última segunda-feira e foi encerrado hoje, teve 40 horas de duração. Foram ensinadas técnicas para a fabricação de pães, bolos, cucas, bolos de pote, pizza, tortas doces e salgados, entre outros.

Já atuando na área, Rosimar Rodrigues aproveitou o curso para se aperfeiçoar ainda mais. Segundo ela, a produção de salgados, pães e bolos é um complemento importante para a renda familiar.

Cozinheira de mão cheia e também com larga experiência no preparo de alimentos dos mais variados tipos e sabores, Maria Aparecida de Souza Pedro também aproveitou o curso para se aperfeiçoar.

“Eu tenho a prática, mas na culinária, mãos diferentes, técnicas diferentes, a comida sai diferente”, ressaltou ela, que pretende empreender na área de alimentação, abrindo uma microempresa.

A secretária de Assistência Social e primeira-dama de Campo Verde, Rosilei Pereira Borges de Oliveira destacou a parceria com o Sindicato Rural e com o SENAR para a realização do curso e ressaltou o ganho que ele proporcionará às participantes.

“Para nós é um grande prazer saber que essas mulheres estão aptas para o mercado de trabalho, estão aptas para empreender e trazer uma renda extra para sua família”, disse a secretária.

De acordo com a secretaria de Assistência Social mais de 500 pessoas entre homens e mulheres, participaram de cerca de 60 cursos sobre os mais variados temas durante o ano de 2022.