Operação Justiça 01 – Criminosos de alta periculosidade são presos pela Polícia Civil em Campo Verde

Assessoria | Polícia Civil-MT

A Polícia Civil iniciou nesta sexta-feira (03.02), em Campo Verde, a Operação Justiça 01, para cumprimento a mandados de prisão de foragidos de outras comarcas ou estados que foram localizados no município. Nesta primeira fase foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva.

De acordo com o delegado Philipe de Paula Silva Pinho, a ação visa trazer mais segurança à população, retirando de circulação criminosos de alta periculosidade.

E.V.J., de 31 anos, era procurado pela Comarca de Querência e foi investigado por envolvimento na prática de tortura, conhecidos como ‘salves’.

Já o segundo preso, F.P.S., de 55 anos, teve sua prisão decretada pela Comarca de Cruzeiro do Oeste, no estado do Paraná, pelo crime de estupro de vulnerável.

Ambos serão apresentados ao juízo da Comarca de Campo Verde e realizada a comunicação aos juízes das respectivas comarcas para a audiência de custódia. Depois, eles serão conduzidos à unidade prisional de Jaciara.