Merendeira da Creche Cora Coralina vence a 4ª edição do “Desafio das Merendeiras”

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A manipuladora de alimentos da Creche Cora Coralina, que faz parte da Rede Municipal de Ensino de Campo Verde, Arinéia Pereira da Silva, foi a vencedora da 4ª edição do “Desafio das Merendeiras”, realizado em parceria com o SBRAE na manhã desta sexta-feira (3) e que tem como objetivo, valorizar o trabalho realizado pelas servidoras responsáveis pelo preparo da alimentação escolar.

Esta é a segunda vez que Arinéia vence o “Desafio”. Em 2019 ela conquistou o primeiro lugar com um prato feito com costelinha suína e arroz. Este ano ela participou, e venceu, com uma canjiquinha mineira com costela suína e legumes. Como prêmio ela recebeu R$ 1 mil em dinheiro e troféu. A creche Cora Coralina também recebeu um troféu. Em segundo lugar, o 4° “Desafio das Merendeiras”, teve a manipuladora de alimentos da Escola Monteiro Lobato, Micaeli Borges que preparou uma farofa de cenoura com carne moída e arroz branco. Como prêmio, ela recebeu R$ 500 e troféu.

Em terceiro lugar ficou Luciane Apolônio da Silva, que trabalha no preparo de alimentos na Cozinha Piloto. O prato preparado por ela foi Macarrão com carne suína moída e legumes acompanhado de salada de repolho com cenoura. Luciane recebeu como prêmio R$ 300 e troféu. Como reconhecimento pela participação e pelo carinho no preparado dos pratos, todas as demais merendeiras receberam troféu de participação e todas elas foram agraciadas com brindes.

Além do sabor inquestionável, os pratos preparados pelas seis participantes impressionaram pela variedade de produtos utilizados nas receitas, que proporcionaram um verdadeiro show de cores, aromas e sabores. Outro fator que deve ser destacado, é que o “Desafio das Merendeiras” fomenta a agricultura familiar. Legumes, frutas e verduras utilizados na Cozinha Piloto, são produzidos nas pequenas propriedades rurais do município.

Este ano, o “Desafio” teve seis participantes que tiveram liberdade para criar as receitas. A única exigência era a utilização de três ingredientes da agricultura familiar. O evento. Que visa estimular e valorizar as manipuladoras de alimentos, além de promover o talento, a cultura e a criatividade de cada uma das participantes, foi coordenado pelas nutricionistas Larissa Paini, Liliane Citeli, Elizandra Dal´Maso e Letícia Nunes. Os pratos foram avaliados pelas juradas Andréia Clementina do Prado, nutricionista de Poxoréo, Rosangela de Carvalho Frederico, secretária de Educação de Itiquira e Eleine Carrijo Machado de Melo, secretária de Educação Pedra Preta.

Consultor do SEBRAE, Luiz Pivovar destacou a forma como a alimentação escolar no Município é conduzida, primando sempre pela qualidade, variedade e teor nutricional. “O aprendizado das crianças só acontece se elas estiverem bem alimentadas. Campo Verde está de parabéns e é o único município do Brasil a realizar o ‘Desafio das Merendeiras’ quatro anos consecutivos”, destacou ele.

“Nós sabemos que essa parte importante da alimentação, a dieta das nossas crianças, dos nossos alunos, das nossas alunas, tem também o seu grau de relevância dentro desse entendimento que nós estamos tendo da Educação”, disse o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira. “Fica então os nossos reconhecimentos a todos os nossos profissionais que trabalham na preparação da merenda que é servida nas nossas escolas”, continuou. “Tão importante quanto tudo que ocorre nesse momento é aquilo que vocês entregam diariamente nos seus ofícios, nos seus trabalhos, que é promover, fazer com que esse tão importante assunto, que é a dieta, a alimentação, a merenda, chegue para os nossos alunos e alunas. Para nós, saber que isso é muito bem ofertado, muito bem entregue, nos dá uma alegria muito grande”, completou.

Secretária Municipal de Educação, Simoni Pereira Borges salientou que a realização do “Desafio das Merendeiras” é motivo de alegria, porque oportuniza a ressignificação da alimentação escolar. “É um momento também de refletirmos sobre o cardápio que a gente produz, propor formação para as equipes. Não é só vir aqui para a premiação. Antes desse momento, nós temos todo o amparo que já foi produzido de forma muito especial pela nossa equipe da nutrição, que eu também agradeço imensamente”, disse ela.

Nutricionista do Município de Poxoréo, Andréia Clementina do Prado revelou que ter participado como jurada do “Desafio”, permitiu que ela conhecesse a estrutura da Cozinha Piloto. “Fiquei extremamente impressionada com a dimensão da cozinha e com os pratos. Estavam todos deliciosos. As crianças aqui passam bem”, disse ela.

A 4ª Edição do Desafio das Merendeiras contou com a presença da primeira-dama e secretária de Assistência Social, Rosilei Borges de Oliveira, do secretário de Gabinete, Carlos Roberto Nóbrega e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Henrique Soares. Também estiveram presentes o presidente da Câmara Silvio Eventos e os vereadores Paulinho do Fartura, Gregório do Mercado Popular, Miguel de Paula, Janaína Nordestina, Socorro dos Santos Souza e Alaene Fernandes (Boneca).