Inscrições para Taça Cidade de Futsal podem ser feitas até o dia 17 de fevereiro

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esportes de Campo Verde, prorrogou para o dia 17 de fevereiro a data limite para as inscrições da Taça Cidade de Futsal, que será realizada no Ginásio de Esportes Joubert Izaias Romancini. Na mesma data será realizado o congresso técnico da competição. As inscrições podem ser feitas no próprio Ginásio, das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00.

De acordo com a Secretaria de Cultura, Lazer e Esportes, até agora 35 equipes confirmaram participação na competição, sendo 25 na categoria adulto masculina, 6 na feminina e 4 na máster, para atletas com mais de 40 anos.

Nesta edição, a Taça Cidade de Futsal vai distribuir R$ 18 mil em prêmios. Os campeões de cada categoria receberão R$ 3 mil, os segundos colocados R$ 2 mil e os terceiros colocados R$ 1 mil.