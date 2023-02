Farmácia Central atenderá em novo endereço a partir da próxima semana

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A partir da próxima semana, a Farmácia Central da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde, passa a funcionar em novo endereço. Instalada atualmente na Avenida Senador Attílio Fontana, a farmácia será transferida para o antigo prédio do Bradesco, localizado na Rua João Pessoa, próximo à Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima, na região central da cidade.

Devido à mudança, a Farmácia não funcionará a partir das 13 horas desta quinta-feira. O atendimento será retomado no novo endereço na próxima quarta-feira (22), a partir das 13h00. Nesse intervalo de tempo, os pacientes devem fazer a retirada dos medicamentos na Farmácia Satélite II, localizada na Avenida dos Trabalhadores, 700, no bairro Bordas do Lago.

A Secretaria Municipal de Saúde destacou que o novo espaço da Farmácia Central é amplo e confortável e proporcionará mais praticidade e agilidade nos atendimentos. Mensalmente, a Farmácia Central realiza em média 4 mil atendimentos.

CAPS – Com a mudança de endereço da Farmácia Central, o Centro de Atenção Pscicossocial (CAPS), que funcionava anexo ao antigo prédio na Avenida Senador Attílio Fontana, passou a atender um novo local.

O CAPS agora está instalado na Rua São João Batista, 619, no Jardim Campo Verde, próximo ao prédio do INSS.

Farmácia Satélite II – Na última terça-feira (14), a Secretaria Municipal de Saúde inaugurou a segunda unidade da Farmácia Descentralizada – Satélite, na Avenida dos Trabalhados, no bairro Bordas do Lago.

A primeira unidade da Farmácia Satélite foi inaugurada em dezembro de 2021, no Jardim América, e tem realizado em média 1 mil atendimentos mensais. A Farmácia Satélite II vai disponibilizar em torno de 190 títulos que fazem parte Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) e facilitar o acesso à medicação para os pacientes atendidos pelos PSF´s Recanto do Bosque/Jupiara, São Lourenço e Araras II.