Operação contra procurados pela Justiça cumpre 75 mandados de prisão em Mato Grosso

Entre os criminosos presos em 15.02 pela PJC há presos por homicídios, crimes sexuais, crimes patrimoniais e organização criminosa

Raquel Teixeira | Polícia Civil-MT

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou nesta quarta-feira (15.02) em todo o estado a Operação Vinculum para cumprimento de mandados de prisão de foragidos da Justiça. Levantamentos realizados em sistemas de informações policiais do Estado e do Ministério da Justiça e Segurança Pública contribuíram para identificar o paradeiro dos 75 foragidos que foram presos durante a ação.

Os mandados foram cumpridos nas 15 regionais da Polícia Civil com ordens de prisão para foragidos da Justiça de Mato Grosso e de outros estados do País. Entre os criminosos presos há autores de homicídios, crimes patrimoniais (roubo, furto, extorsão, roubo seguido de morte), estupro, organização criminosa, tráfico de drogas, entre outros.

A delegada-geral da Polícia Civil, Daniela Maidel, destaca que ações como a Operação Vinculum serão realizadas constantemente nas regionais do estado, congregando o trabalho de diversos setores da instituição para chegar a um resultado único, que é proporcionar mais segurança à população. “Nossas equipes estão trabalhando em uníssono para a identificação de criminosos procurados e retirar de circulação pessoas que ameaçam a segurança da população”, reforçou a delegada.

Na Capital, o cumprimento dos mandados são coordenados pela Gerência de Polinter e Capturas (Gepol) e no interior cada regional organizou a execução das ordens de prisão.

Entre os presos na região metropolitana está o autor de uma tentativa de feminicídio ocorrida há quase três anos em um terminal de transporte coletivo municipal, em Várzea Grande. E.D.D. foi preso no Jardim Vitória, em Cuiabá. Ele estava com a prisão decretada pelo homicídio tentado contra sua ex-companheira, que foi atingida por golpes de faca quando estava no Terminal André Maggi, no dia 19 de março de 2020.

O criminoso teve a prisão definitiva decretada pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá após condenação pelo homicídio tentado, e foi apresentado em audiência de custódia nesta quarta-feira (15).

Na regional de Primavera do Leste foram capturados cinco criminosos que estavam com prisões definitivas e preventivas decretadas por roubo, furto, estupro de vulnerável e roubo majorado.