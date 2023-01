‘Sempre viajavam de carro’, conta tio da professora que morreu carbonizada com a família em acidente na BR-163 em MT

Tragédia ocorreu na sexta-feira (6), em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá; carro avançou na pista contrária e bateu de frente com o veículo em que estava a educadora, o marido e as duas filhas. Eles morreram carbonizados; já o casal do outro carro morreu na hora com o impacto da colisão.