Projeto Vigia Mais MT é apresentado em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O Secretário-Adjunto de Integração Operacional da Secretária Estadual de Segurança Pública de Mato Grosso, coronel Cláudio Fernandes Carneiro Tinoco, esteve em Campo Verde na manhã desta quarta-feira (18), onde apresentou ao prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, o Projeto Vigia Mais MT, que consiste na interligação das câmeras de monitoramento instaladas no município com o Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOSP), sediado em Cuiabá.

O projeto prevê ainda o repasse, por parte do Governo do Estado, de câmeras de monitoramento para os municípios. Campo Verde, numa primeira etapa, deverá receber 59 aparelhos (4 Speed dome, 4 com leitor OCR e 51 fixas), de um total de 161 que serão enviados. As novas câmeras vão se somar às 93 já instaladas e que pertencem ao Município, e às mais de 70 câmeras que são de moradores, mas estão integradas de forma colaborativa ao sistema de monitoramento da Secretaria Integrada de Apoio à Segurança Pública (SIASP). No município também estão instaladas 10 câmeras com leitor OCR.

O aparato tecnológico utilizado para melhorar a segurança em Campo Verde é referência para outros municípios do estado e recentemente foi considerado modelo pela Superintendência da Polícia Rodoviária Federal. A proposta do Projeto Vigia Mais MT, de acordo com o secretário-adjunto de Segurança Pública, é ampliar ainda mais o uso da tecnologia no combate à violência.

“Esse é o objetivo”, destacou ele. “É um programa do Governo Estadual, do governador Mauro Mendes, juntamente com o secretário [estadual] de Segurança, Coronel Roveri, no sentido de trazer essa ferramenta para aumentar a eficiência na segurança pública do Estado de Mato Grosso”, ressaltou.

O secretário-adjunto destacou a estrutura de Segurança Pública existente em Campo Verde, mas acrescentou que é proposta do Governo do Estado otimizar ainda mais o setor, melhorando a qualidade dos serviços prestados por meio da inteligência artificial e de outas ações que vão contribuir com a eficiência das Polícias Militar e Civil e também do Corpo de Bombeiros.

“Nós sabemos que a Segurança Pública é um dos pilares importantíssimo para uma boa qualidade de vida. E por isso nós viemos aqui hoje, preparar o Município, mostrar como funciona o Projeto para que o Município adote as medidas necessárias para participar”, explicou o Coronel Cláudio Fernandes Carneiro Tinoco.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, recebeu a proposta de desenvolvimento do Vigia Mais MT com entusiasmo e, segundo, ele, o Município será parceiro para o seu desenvolvimento. “A grande intenção é fazer com esse projeto, somado com aquilo que nós já temos – atuando já há vários anos – possa deixar cada vez mais robusto esse aparato tecnológico, de inovação, que faz com que a gente fortaleça mais a nossa segurança pública. É o Município de campo Verde fazendo com que cada vez mais os investimentos em segurança pública possam chegar às nossas ruas, nas nossas estradas, nos nossos bairros, fazendo com que cada vez mais nós tenhamos um município vigiado, monitorado, aumentando a sensação de segurança para a nossa população”, disse o prefeito.

Secretária Municipal de Apoio à Segurança Pública, Viviane Bernardino Ferreira, também destacou os avanços que a implantação do Projeto Vigia Mais MT, vai proporcionar. “Vai impactar positivamente na melhoria da Segurança Pública”, ressaltou ela.