Jovem de 24 anos é internada em estado grave após ser baleada pelo companheiro em MT

A mulher foi atingida na testa por um disparo de arma calibre .380. O suspeito, segundo a polícia, foi encontrado no quarto do casal, em estado grave, com um tiro na cabeça. Ele também foi socorrido e levado para hospital, ainda com vida. Após 20 minutos, os policiais receberam a informação de que Mateus não havia resistido aos ferimentos e foi a óbito.O local do crime foi isolado para a perícia da Politec.

A arma de fogo utilizada no crime também foi encontrada no local e recolhida para perícia. O suspeito tinha registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC).