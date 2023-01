Crime passional – Imagens mostram últimos momentos de casal morto em Cuiabá

Do: MidiaNews

O crime foi registrado na tarde desta quarta-feira (18) no Bairro Consil; vítimas morreram ainda no local

Imagens do sistema de segurança do edifício Solar Monet, no Bairro Consil, em Cuiabá, mostram os últimos momentos do casal Thays Machado, de 44 anos, e Wiliam Cesar Moreno, de 30, mortos nesta quarta-feira (18) com vários tiros.

Nas primeiras imagens o casal aparece descendo do carro em que estavam na garagem do prédio, onde mora a mãe de Thays.

Eles descem do veículo azul e Wiliam parece retirar algo do banco traseiro. Na sequência, os dois trocam algumas palavras e saem de mãos dadas.

Em um outro vídeo, o casal sai de mãos dadas sorrindo e demonstrando aparente tranquilidade.

Um terceiro vídeo mostra o Renault Kwid do assassino indo e voltando em frente ao prédio.

Em determinado momento, um homem que aparenta ser Wiliam passa correndo em frente o edifício, sendo seguido pelo assassino, ainda dentro do carro.

Em entrevista concedida no local do crime, o tenente-coronel Luis Fernando Dias, comandante do 10º Batalhão da PM, relatou que o assassino matou o casal sem sair do carro. Primeiro atirou na mulher e seguiu o homem, que tentava fugir, atingindo-o também.

O PM confirmou que Thays havia registrado ao menos um boletim de ocorrência contra seu ex-namorado, que não aceitava o fim do relacionamento.

