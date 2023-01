Estrada é recuperada na região da Serrinha

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Mesmo com as chuvas, que caem insistentemente nos últimos dias, os trabalhos de recuperação e melhoria das estradas rurais de Campo Verde não param. Esta semana, a Secretaria Municipal de Obras e Viação, recuperou um trecho de cerca de 6 quilômetros na Serrinha, com patrolamento e encascalhamento do leito trafegável.

Os trabalhos foram realizados na região conhecida como “serra do Hugles”, um trecho onde há uma grande declividade, o que favorece o surgimento de buracos que dificultam a passagem de veículos de carga e de passageiros. Uma frota formada por caminhões, pá-carregadeira, motoniveladora e escavadeira hidráulica foi utilizada para a realização dos serviços, que começaram na última segunda-feira e devem ser concluídos nesta quinta-feira.

Na última semana, a Secretaria Municipal de Obras recuperou cerca de 100 quilômetros de estradas na região do Assentamento Dom Osório. Também foi realizado um trabalho de recuperação de estradas no Assentamento Santo Antônio da Fartura e na região da Ponte Alta. Durante o ano de 2022, de acordo com a Secretaria Municipal de Obras, foram recuperados mais de 4 mil quilômetros de estradas em todas as regiões do município.