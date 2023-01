Jornada da Educação será realizada entre os dias 30 de janeiro e 1 de fevereiro

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Campo Verde tem uma educação pública de qualidade, destacando-se com uma das melhores de Mato Grosso. De acordo com a avaliação do último IDEB, o Município tem o melhor indicador nas séries finais e o 3° melhor nas séries iniciais.

Com o objetivo de mostrar as ações e práticas realizadas, e de fortalecer a formação continuadas dos profissionais, que elevaram a qualidade do ensino em Campo Verde, a Secretaria Municipal de Educação realiza entre os dias 30 de janeiro e 1 de fevereiro, a “Jornada da Educação 2023.

“Será um momento de alegria, de aprendizagem, de troca de experiência e de saberes, de conhecimento e descontração, que unirá todos os professores”, destacou a secretária de Educação, Simoni Pereira Borges.

A Jornada de Educação terá início às 19h00 do dia 30, com apresentação cultural e abertura oficial. Em seguida serão apresentadas as metas da Educação para 2023. No dia 31 as atividades começam às 7h00, com apresentação cultural, em seguida será realizada a palestra “Educação para todos: quem é diferente?”, com Lucieni Monteiro. Às 10 horas, será realizado o Painel de Boas Práticas, com os professores da Rede Municipal de Ensino expondo as boas experiências de 2022.

Para o último dia da Jornada da Educação, a programação será a seguinte: Às 7h30, apresentação cultural. Às 8h00, palestra com Raí Mota. O tema será “Saberes e fazeres da gestão escolar de da sala de aula para garantir o aprendizado”. Às 10h00, a palestra será com Izaltino Alves Barbosa, com o tema “Alfabetiza MT”.

A Jornada da Educação será realizada no Espaço Famigliano, localizado na Avenida Campo Grande, no bairro Estação da Luz.