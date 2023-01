Prefeitura lança obras e entrega material pedagógico à Secretaria de Educação nesta quinta-feira

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde, por meio da Secretaria Municipal de Educação, fará na tarde desta quinta-feira (26), o lançamento da construção da sede própria da cozinha piloto e da padaria municipal e da garagem da frota escolar. As obras serão realizadas com recursos próprios.

Na ocasião também será feita a entrega de mesas digitais para a sala de recursos, do material estruturado do 1° e 2° ano do Ensino Fundamental e, de forma simbólica, dos kits de uniformes escolares. O evento será realizado no saguão principal da Prefeitura Municipal, às 16 horas.

Entrega dos Kits de uniforme será simbólica

A secretária municipal de Educação, Simoni Pereira Borges explica que a entrega dos kits de uniforme será simbólica. O material, conforme explicou à secretária, será entregue pelas escolas, que entrarão em contato com os pais dos alunos para fazerem a retirada a partir da próxima terça-feira (31).

O kit de uniforme escolar é formado por dois shorts para os meninos, dois shorts-saias para as meninas, duas camisetas, 1 par de crocs e uma mochila. Os alunos do 1° ao 5° ano receberão dois shorts (meninos), dois shorts-saias (meninas), duas camisetas, um par de tênis, meias e mochila. Para os estudantes do 6° ao 9° ano, serão entregues duas camisetas.