XXI Expoverde ocorrerá de 06 a 09 de Julho

Aconteceu na noite de ontem o lançamento da XXI Expoverde, cujo evento ocorreu no Parque de Exposições. Após 02 anos de ausência devido a pandemia que se instalou no Brasil, a Prefeitura Municipal juntamente com o Sindicato Rural anunciaram a realização do evento bem como as atrações que virão a Campo Verde.

O prefeito municipal, Sr. Alexandre Lopes, destacou o esforço conjunto com o Sindicato Rural para a realização do evento, além das atrações a nível nacional, teremos um parque, um grande rodeio, praça de alimentação, grandes expositores com máquinas agrícolas, palestras voltadas para agricultura, enfim tudo que a população de Campo Verde merece, será um retorno da Expoverde em grande estilo.

Com isso a economia do município irá se fortalecer, hotéis e restaurantes terão um movimento maior, em breve teremos mais investimentos para Campo Verde.

O presidente do Sindicato Rural, Sr. Alexandre Schenkel agradeceu o empenho da prefeitura, principalmente a Secretaria de Obras pelo trabalho realizado, será um evento com responsabilidade, segurança e que será uma festa a altura da população.

Nas atrações nacionais, teremos o seguinte:

Dia 06.07 – Wesley Safadão

Dia 07.07 – João Gomes

Dia 08.07 – Léo e Raphael

Dia 09.07 – Fernando e Sorocaba

No dia 12 de Junho teremos a escolha da Rainha da Expoverde, as inscrições estão abertas.

Dia 17 de Maio se inicia a venda dos camarotes e no dia 20 de Maio iniciará a venda do primeiro lote de passaportes.

Assista ao vídeo de lançamento da XXI Expoverde: