Campo Verde terá mínima de 2°C na próxima quinta-feira segundo informações do Clima Tempo

O ano de 2022 deve mesmo ser um dos mais gelados dos últimos tempos. E por falar em frio vem aí mais uma frente fria no Brasil, que deve chegar com força no sudeste de Mato Grosso.

De acordo com a meteorologia, o frio chega no sul do país, no fim de semana, acompanhado de um ciclone extratropical e de uma massa de ar frio.

A previsão é que as temperaturas comecem a cair em Campo Verde na próxima quarta-feira (18). Mas a mudança brusca que será sentida por “gregos e troianos” chega com força total na quinta-feira (19).

De acordo com o portal Climatempo, essa nova onda de frio, será intensa e os termômetros devem marcar 2C° na quinta-feira (19), registrando a menor temperatura do ano caso a previsão venha se concretizar.