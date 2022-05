PF prende em MA mulheres que saíram de MT com drogas presas ao corpo

As mulheres estavam sendo investigadas há um ano, quando uma outra suspeita foi presa pela mesma prática.

Durante as investigações, os policiais encontraram vídeos e fotos no celular da uma das suspeitas que comprovam o tráfico de drogas. Uma arma e munições chegaram a ser encontradas na bolsa da mulher.

Nesta sexta a PF conseguiu flagrar as duas mulheres que seriam as responsáveis pelo tráfico de cocaína. No entanto, as imagens das prisões atuais não foram divulgadas.