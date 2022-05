Polícia prende 2 de três suspeitos de matar e filmar jovem em MT

Do: MidiaNews

Um dos bandidos está foragido e Polícia faz buscas; crime ocorreu porque jovem seria de facção rival

Dois suspeitos de envolvimento no homicídio que vitimou o jovem Josias Vinicius Fagundes, 18 anos, no último domingo, em Pontes e Lacerda (443 km de Cuiabá), foram presos em flagrante pela Polícia Civil, na segunda-feira (2).

De acordo com a delegada Lícia Juliane de Paiva, os dois suspeitos, de 23 e 24 anos, confessaram a participação no crime. A execução ocorreu porque Josias pertenceria a uma organização criminosa rival. Ele teria feito vídeos em alusão uma facção e também afirmava pertencer à organização criminosa, razão pela qual teve a morte determinada no crime conhecido como ‘salve’.

O jovem foi assassinado com cinco tiros, na madrugada de domingo (1º), em uma residência no centro da cidade. Conforme as primeiras informações coletadas, a vítima foi amarrada por três suspeitos, que efetuaram os disparos e depois fugiram do local.

As diligências iniciaram ainda na madrugada e testemunhas ouvidas pela Polícia Civil relataram que a vítima teria sido levada até o local e morta por três homens. Após a identificação dos envolvidos no homicídio, os policiais da Delegacia de Pontes e Lacerda continuaram as buscas e conseguiram localizar um deles.

O suspeito estava em fuga da cidade, com passagem comprada para outra cidade. Em interrogatório na delegacia, ele negou inicialmente que houvesse feito os disparos, mas que estava com outras duas pessoas que atiraram contra Josias. Posteriormente, em um segundo depoimento, confessou que atirou. O segundo envolvido no homicídio também foi preso em flagrante e confessou em interrogatório a participação no crime. “Em menos de 24 horas, ouvimos testemunhas e já identificamos e prendemos em flagrante dois dos três suspeitos envolvidos no homicídio”, pontuou a delegada. Um dos envolvidos já é investigado por tráfico de drogas em inquérito que tramita na Delegacia de Pontes e Lacerda. As equipes policiais continuam as buscas para localizar e prender o terceiro envolvido no homicídio.