Morto a tiros – Mãe recebe Whats informando onde corpo do filho foi jogado

Isac de Oliveira Sipriano havia desaparecido no domingo; ele foi morto a tiros

Um jovem de 19 anos, identificado como Isac de Oliveira Sipriano, foi encontrado morto nesta segunda-feira (2) com marcas de tiros em um terreno em Sorriso (a 418 km de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Civil, Isac estava desaparecido desde as 22h de domingo (1º) e a família fazia buscas pelo jovem.

O corpo foi localizado depois que sua mãe recebeu uma foto pelo WhatsApp mostrando cápsulas de arma e o chinelo do filho jogados.

A pessoa que mandou a imagem também informou o local onde o corpo de Isac havia sido jogado.

Com as informações, os investigadores foram até um terreno de mato alto localizado no Bairro Novo Horizonte e iniciaram as buscas. Não foi preciso muito tempo e logo os policiais encontraram a vítima caída no chão.

A Politec realizou a perícia na área e encaminhou o corpo de Isac para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames de necropsia.

A Polícia Civil segue investigando o caso e até o momento nenhum suspeito foi preso.