MP entra com ação contra a Prefeitura de Cuiabá por não divulgar lista de pacientes que aguardam por consultas e exames

“A ausência de regulamentação da Lei Municipal nº 5.686 dificulta e muito a tomada de decisão dos gestores públicos e autoridades de saúde, que poderiam se valer de informações em tempo real e mecanismos de otimização do trabalho para alocar e realocar pacientes com eficiência e segurança, gerando, inclusive, grave risco à saúde e à vida dos pacientes que poderiam se beneficiar das regras de transparência”, diz o procurador.

De acordo com a Lei Municipal, a divulgação deverá ser feita pela internet e com acesso irrestrito. As listagens dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública também deveriam ser disponibilizadas nas unidades de saúde.