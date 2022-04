Motorista é indiciado por cinco crimes após causar a morte de duas pessoas ao dirigir na contramão em MT

Por g1 MT

O investigado que causou a morte de uma diarista e um motorista por aplicativo em um acidente na Avenida Filinto Muller, em Várzea Grande (MT), no dia 8 deste mês, foi indiciado por cinco crimes, segundo a Polícia Civil. O homem dirigia embriagado e na contramão quando bateu de frente com outro veículo em que estavam as vítimas.

De acordo com a polícia, a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran) indiciou o motorista no dia 18 deste mês.

Ele foi indiciado por homicídio doloso por duas vezes, lesão corporal dolosa por duas vezes, omissão de socorro, fuga de local e embriaguez ao volante.