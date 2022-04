Carro capota e Avenida Miguel Sutil fica congestionada; veja

Do: MidiaNews

O motorista perdeu o controle enquanto dirigia; as vítimas foram atendidas pelo Samu

O trânsito na Avenida Miguel Sutil ficou congestionado na manhã desta quarta-feira (27) após um motorista capotar seu carro embaixo do viaduto, próximo à rodoviária de Cuiabá.

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) informou que o acidente envolveu apenas o carro capotado, que teria perdido o controle sozinho enquanto trafegava na avenida.

Além do motorista, havia mais duas pessoas no veículo, porém, segundo informações preliminares, nenhum sofreu ferimentos graves.

Vídeos gravados no local do acidente mostram que o veículo parou com as rodas para cima e testemunhas se juntaram para ajudar as vítimas que ainda estavam no carro.

Os ocupantes foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para uma unidade de saúde.

A Semob afirma que o trânsito já se normalizou no local e os veículos não precisam desviar a rota.