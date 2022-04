Trânsito fica parado após 3 acidentes simultâneos em Cuiabá nesta quarta-feira

Os motoristas afirmam estar há mais de 30 minutos parados no trânsito. Até a publicação desta matéria, as pistas onde ocorreram os acidentes continuavam congestionadas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), na Miguel Sutil, um caminhão atropelou um motociclista e o motorista fugiu do local sem prestar socorro. A vítima teve ferimentos e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Outro acidente, registrado na Fernando Correa, envolveu um motociclista e um ciclista. As vítimas também foram socorridas pelo Samu com ferimentos e encaminhadas ao hospital.

O acidente ocorreu próximo ao acesso à Avenida Beira Rio e travou a pista até a Avenida Palmiro Paes de Barros.