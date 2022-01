Policial civil invade hospital e atira para intimidar funcionários em Várzea Grande; veja vídeo

Do: Olhar Direto

Um policial civil causou um tumulto no Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande (PSM), após invadir o local e dar um tiro para intimidar os funcionários. O episódio foi registrado na manhã desta sexta-feira (14), ocasião em que ele visitava a esposa.

Consta no boletim de ocorrência que o policial passou pela recepção do Box Clínico Adulto, sem se identificar, e teria sido abordado pelo segurança. O homem então ignorou o funcionário e continuou andando para o interior da unidade sem falar com ninguém, até que ele efetuou um tiro no chão para intimidar os funcionários.

Posteriormente, o homem teria ido até sua esposa, que estava internada no local. Depois de conversar com a mulher, ele guardou a arma e saiu do hospital normalmente.

O tiro assustou os profissionais e pacientes do local. Alguns foram embora, outros passaram mal e uma servidora do hospital lesionou o pé ao correr por conta do disparo de arma de fogo.

Acionada, a Polícia Militar esteve no local, mas não encontrou o suspeito.

O caso é investigado pela Polícia Civil.