Bombeiro salva criança de 2 anos que estava engasgada; veja vídeo

Do: MidiaNews

Ele ficou sem respirar após ser amamentado; família correu até o quartel dos bombeiros

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um soldado do Corpo de Bombeiros conseguiu salvar uma criança de dois anos que estava engasgada. O caso ocorreu na segunda-feira (13), em Nova Mutum (a 238 km de Cuiabá).

Segundo informações dos bombeiros, a mãe da criança disse que notou o filho sem respirar instantes depois de amamentar a criança.

Em desespero, a família colocou o menor dentro do carro e seguiu até o quartel do Corpo de Bombeiros. No vídeo é possível ver o momento que eles chegam e entregam a criança para o soldado Scaraveli. O militar é quem realiza a manobra de desobstrução de vias aéreas.

Em poucos segundos ele consegue salvar a criança, que já estava desacordada. Em seguida, os bombeiros encaminham o menor para a ambulância.

Ele foi levado para o Hospital Hilda Stranger, onde passou por avaliação médica e segue internada em observação e realização de exames, porém não corre risco de morte.

Os bombeiros orientaram que nesses casos de obstrução de vias aéreas seja efetuada a ligação para o telefone 193 e que o responsável siga as orientações do bombeiro militar até a chegada da viatura no local, pois, na maioria das vezes os próprios pais conseguem realizar a desobstrução seguindo as orientações dos bombeiros militares.

Veja o vídeo: