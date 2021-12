Traficante é baleado no queixo ao tentar pegar arma de PM

Do: MidiaNews

Homem tentou fugir, mas foi localizado; ele precisou passar por cirurgia e segue no hospital

Um traficante precisou ser internado na noite dessa segunda-feira (13) após ser baleado no queixo ao tentar tomar a arma de um policial militar, em Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá).

Segundo o boletim de ocorrência, o disparo ocorreu logo depois que os militares abordaram o homem e outro suspeito em uma rua do Bairro Cascalinho.

Os policiais realizaram uma revista pessoal e encontraram porções de maconha com a dupla e foram até a residência de um deles, onde apreenderam mais drogas.

Foi no momento da prisão que um dos traficantes reagiu e tentou pegar a arma que estava no coldre do PM.

O policial ainda conseguiu se afastar, mas o suspeito não desistiu e tentou investir novamente na arma, que agora estava nas mãos do policial, e acabou sendo baleado no queixo.

Mesmo ferido, o traficante ainda conseguiu fugir, mas foi encontrado momentos depois se escondendo atrás de um monte de areia.

Ele foi encaminhado para o hospital, onde foi submetido à cirurgia e segue internado sob custódia da Polícia Militar. Já o segundo homem abordado foi detido por tráfico ilícito de drogas.

A PM ainda informou que o criminoso internado faz uso de tornozeleira eletrônica e já tinha outras passagens por tráfico de drogas.