Psiquiatra é suspeito de assediar sexualmente técnica de enfermagem em Cuiabá

Do: Olhar Direto

O psiquiatra A.U.I.F, de 39 anos, é suspeito de assediar sexualmente uma paciente de 34 anos, que realizava tratamento com ele no ambulatório do Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá. A denúncia veio à tona nesta segunda-feira (13).

Conforme apurou a reportagem, a vítima trabalha como técnica de enfermagem na unidade de saúde e durante a pandemia estaria sofrendo com o excesso de trabalho e mortes constantes. Diante disso, começou a fazer tratamento psiquiátrico no ambulatório do próprop Hospital Estadual.

Ao todo, foram quatro consultas com o médico acusado de assédio. Na primeira vez tudo ocorreu normalmente. Já na segunda vez o homem teria convidado a mulher para beber cerveja com ele. A técnica em enfermagem teria recusado o convite e advertido o psiquiatra.

Na terceira consulta a vítima afirma que não percebeu nada de diferente. Porém, na quarta vez, no dia 26 de novembro, o médico teria pego o aparelho celular da mulher, que estava desbloqueado, e olhado as fotos dela. Depois de visualizar as imagens, afirmou que a paciente seria muito bonita.

Posteriormente, o médico teria ido até a porta do consultório e trancado. Ao retornar, teria feito caricias o pescoço e seios da vítima. O médico ainda teria tentado beijar a mulher, que a todo momento repreendia o psiquiatra.

O caso foi comunicado ao Hospital Estadual e registrado na Delegacia da Mulher que investiga a denúncia.

Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) informou que instaurou uma comissão para apurar a denúncia e tomar as devidas providências.