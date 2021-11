Médico acusado de matar esposa veterinária volta ao banco de réus hoje

Do: Agora MT

A Primeira Vara Criminal de Rondonópolis marcou para hoje (10) o julgamento do médico Fernando Veríssimo de Carvalho, 30 anos. Ele é acusado de assassinar a esposa, Beatriz Nuala Soares Milano, que tinha 27 anos na época do crime.

Esta será a segunda tentativa de realização do júri. Na primeira, no último dia 20 de setembro, uma falha judicial acabou causando o cancelamento do julgamento.

O júri de hoje será presidido pelo juiz Wagner Plaza Machado Júnior e começa por volta das 9h. Entre as testemunhas estará a mãe de Beatriz, Nazaré Soares, e os peritos que identificaram sinais de violência indicando o crime de homicídio.

Beatriz Milano era veterinária e foi morta no dia 24 de novembro de 2018 na casa onde morava com Fernando Veríssimo de Carvalho, no bairro Vila Aurora. Os dois viviam juntos há dez meses e ela estava grávida.

A Polícia Militar foi acionada pelo próprio Fernando. Na época, ele afirmou que havia dormido em outro cômodo e que, por volta de 3h, acordou e foi até o quarto do casal, onde encontrou a mulher morta.

Fernando disse que apenas os dois estavam na casa e chegou a dar declarações à imprensa negando agressões e dizendo que tinha um relacionamento saudável com Beatriz.

As informações prestadas por ele foram contestadas pelo laudo pericial e também por indícios levantados pela investigação policial. Ele acabou preso depois de fugir da cidade e ser localizado no interior de São Paulo, na casa dos pais.