Morre criança com 1 ano de idade que teve 90% do corpo queimado em explosão de churrasqueira

Do: Olhar Direto

Criança de 1 ano que teve 90% do corpo queimado após explosão de churrasqueira de disco abastecida a álcool não resistiu aos ferimentos e morreu no Pronto Socorro de Cuiabá na manhã desta terça-feira (9). A mãe, Geisa Torres, também está internada desde o acidente que aconteceu no dia 30 de outubro.

A explosão foi provocada por uma garrafa de álcool que estava próxima à churrasqueira de disco, abastecida pelo composto inflamável. Conforme o site Show de Notícias informou, o acidente ocorreu já com a churrasqueira apagada.

Porém, com o calor e a proximidade com a garrafa fez com que ocorresse a explosão. A criança teve 90% do corpo tomado pelas chamas. A mãe teve 60% foi transferida para a capital no sábado, dia do acidente e não corre risco de vida.

Trazida por UTI aérea, a criança chegou em Cuiabá no domingo, 31 de outubro. Na manhã desta terça-feira (9), não resistiu aos ferimentos e faleceu. O corpo do bebê será transladado para ser sepultado em Juara e a mãe continua sob os cuidados médicos na capital do estado.

A família continua precisando de ajuda para manter as despesas com o acompanhamento médico da mãe em Cuiabá, bem como o velório da criança.

Para quem quiser ajudar, o telefone da cunhada do pai da menina é (66) 9 9663-1127 Adriane