Grupo com 10 homens invade hotel, rouba e obriga hóspedes a fazerem PIX em Várzea Grande

Do: Olhar Direto

Um grupo de pelo menos dez homens invadiu um hotel e rendeu hóspedes, na manhã desta terça-feira (10), na MT-070, conhecida como Rodovia dos Imigrantes, no Capão Grande, em Várzea Grande. Os bandidos também teriam tentado realizar transferências via PIX.

Segundo informações da ocorrência, os bandidos chegaram ao estabelecimento pela porta dos fundos e adentraram em três apartamentos, onde subtraíram diversos pertences, entre eles aparelhos celulares.

Eles teriam pego as chaves das acomodações, entrado em um dos quartos, onde renderam duas vítimas que foram amarradas. Os criminosos tentaram realizar transferências via PIX, mas não conseguiram.

O bando ficou cerca de 40 minutos no local e depois fugiram com uma caminhonete Hilux de um dos hóspedes. De acordo com testemunhas, ao menos três deles estavam armados.

O caso é investigado pela Polícia Civil.