Frente fria avança pelo país e provoca temporais em Mato Grosso; Cuiabá tem novo alerta de perigo

Do: Olhar Direto

Uma nova frente fria se aproxima do sudeste do pais e traz mudanças no tempo também em Mato Grosso, que poderá ter temporais nesta quinta-feira (18). Para Cuiabá, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novo alerta de perigo, para possibilidade de chuvas intensas. Hoje, a máxima não deve passar de 29ºC na capital mato-grossense.

Segundo o Climatempo, a grande disponibilidade de ar quente e úmido e a circulação de ventos em vários níveis da atmosfera estimulam a formação de grandes áreas de instabilidade sobre o Brasil. As nuvens carregadas se espalham sobre o Sul, Centro-Oeste e sobre o Norte do Brasil e se associam a uma nova frente fria que avança sobre o centro-sul do país.

O dia será de muitas nuvens e pancadas de chuva com raios a qualquer hora em SP, em quase todo o MS, no sul de GO, em MT, RO, no centro, leste e norte do AM e no sul do PA.

Existem alertas para temporais em todo Mato Grosso. Na região Oeste, há chance de chuva moderada a forte, com raios e ventos fortes.

Cuiabá

Nesta quinta, os termômetros devem variar entre 23ºC e 29ºC, em Cuiabá. O dia será de sol com muitas nuvens durante o dia, alternando com períodos nublados. Chove a qualquer momento o dia, com um volume esperado de 45mm.

Na sexta-feira, o dia também será de sol com muitas nuvens durante o dia, alternando com períodos nublados. Pode chover a qualquer hora do dia (38mm) e as temperaturas variam entre 22ºC e 27ºC.