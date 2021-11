Ciclista morre ao ter cabeça decepada por caminhão em MT

Do: MidiaNews

Atropelamento aconteceu na manhã desta quinta-feira em uma avenida de Rondonópolis

Um ciclista morreu na manhã desta quinta-feira (18) após ser atropelado por um caminhão em Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá).

De acordo com as informações preliminares da Polícia Civil do Município, a vítima teve a cabeça decepada pelo veículo, o que ocasionou morte no mesmo instante.

Testemunhas relataram que o homem andava pela Avenida dos Estudantes empurrando sua bicicleta quando acabou caindo na pista. Na sequência, o caminhão passou por cima dele.

Segundo o site regional Agora MT, o motorista alegou que não estava em alta velocidade, mas não conseguiu enxergar a vítima. Ele afirmou que só parou o veículo quando pedestres sinalizaram sobre o acidente.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer a vítima, mas, quando chegou ao local, já não havia como fazer o resgate.

Equipes da Polícia Civil da cidade seguem na avenida realizando a perícia. As investigações deverão ajudar a descobrir as exatas circunstâncias do acidente.