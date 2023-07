Ultramacho lota hotéis para o próximo final de semana em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A realização de uma das etapas do evento esportivo Ultramacho, que reúne competições provas de corrida e ciclismo, e será realizada nos dias 29 e 30 de julho, em Campo Verde, vai impactar na economia local, principalmente no setor de hotéis, bares e restaurantes. Nesta segunda-feira, 80% dos hotéis e pousadas já estavam com sua capacidade de hospedagem esgotada e em dois deles as reservas para o próximo final de semana já alcançavam 90%.

De acordo com os organizadores, o número de inscritos também é grande. Até agora, mais de 700 atletas de 43 cidades e de cinco estados brasileiros confirmaram presença na prova, que começa no sábado (29) com as corridas de 4 e 12 quilômetros, com percurso na área urbana e em trilhas em meio ao cerrado. A largada será às 6h30, em frente ao Parque das Araras.

No domingo será realizado o cicloturismo, com percurso de 20 quilômetros, também pela área urbana e por trilhas, com largada às 6h30 e o ultrabike, com 50 quilômetros de percurso saindo de frente ao Parque das Araras, também às 6h30, passando pela comunidade histórica de Capim Branco e terminando no mesmo local da largada.

A etapa do Ultramacho em Campo Verde tem o apoio da Prefeitura de Campo Verde, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte. As trilhas preparadas para a realização do evento, ficarão como uma espécie de legado e poderão ser utilizadas pela população para caminhadas, corridas e ciclismo.