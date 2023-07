Idosa é resgatada após cair em buraco em cachoeira de Chapada dos Guimarães

Por g1 MT

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMT) foi acionado neste domingo (23) para atender uma ocorrência no Circuito das Cachoeiras, no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Segundo informações recebidas via Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), uma idosa sofreu um acidente ao cair em um buraco na Cachoeira das Andorinhas.

O acidente aconteceu durante um passeio na Cachoeira das Andorinhas, um dos pontos turísticos mais visitados na região de Chapada dos Guimarães. A vítima, uma senhora de idade, escorregou em um degrau e acabou caindo em um buraco próximo ao local.