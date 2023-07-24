Vagas de emprego do SINE para esta semana

O SINE (Sistema Nacional de Emprego) em Campo Verde, está disponibilizando mais de 10 vagas: são diversas oportunidades para quem está à procura de emprego.
Segundo a coordenadora Cristiane Araújo, esta semana estão sendo disponíveis mais de 10 vagas de empregos, para várias funções.
Os interessados devem se dirigir até o SINE, lá será efetuado um cadastro, que posteriormente será enviado as empresas solicitantes, que farão a seleção e a futura contratação.
RELAÇÃO DE VAGAS DISPONIVEIS NO SINE / CAMPO VERDE, HORARIO DE ATENDIMENTO DAS 07:00 AS 11:00 e das 13:00 as 17:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.
|AGENTE DE PÁTIO
|2
|AGENTE DE VENDAS E SERVIÇOS
|1
|AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS
|2
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|1
|ANALISTA DE LABORATÓRIO QUÍMICO
|1
|APLICADOR AGRÍCOLA
|1
|ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO
|1
|ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|3
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
|1
|ASSISTENTE ENGENHARIA (ESTÁGIO)
|1
|ATENDENTE BALCONISTA
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD – P. COM DEFICIÊNCIA)
|1
|AUXILIAR NA LINHA DE PRODUÇÃO
|17
|AUXILIAR DE MAT.EDIFICAÇÕES (SERV.GERAIS)
|1
|AUXILIAR DE OPERAÇÃO
|1
|AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO
|2
|BANHISTA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
|2
|BORRACHEIRO
|2
|CAMAREIRA DE MOTEL
|1
|CARPINTEIRO DE OBRAS
|2
|CLASSIFICADOR DE GRÃOS
|5
|COSTUREIRA GERAL
|1
|COZINHEIRO GERAL
|1
|ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES
|2
|EMPREGADO DOMÉSTICO DE SERVIÇOS GERAIS
|3
|ENGENHEIRO CIVIL
|1
|GERENTE ADMINISTRATIVO
|1
|GERENTE DE BAR
|1
|LUBRIFICADOR DE MÁQ.AGRÍCOLA
|1
|MESTRE DE OBRAS
|1
|MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO
|9
|MOTORISTA ENTREGADOR
|3
|OFICIAL CARPINTEIRO
|1
|OFICIAL DE MANUTENÇÃO
|5
|OFICIAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (SERVIÇOS GERAIS)
|11
|OPERADOR DE CALDEIRA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS (QUERÊNCIA)
|19
|OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS EM GERAL
|1
|OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
|2
|OPERADOR DE UTILIDADE (DIST.COMBUSTÍVEL)
|1
|PEDREIRO
|7
|PINTOR DE OBRAS
|2
|PROFESSOR DE INFORMÁTICA
|1
|PROFESSOR DE TÉCNICAS AGRÍCOLAS
|2
|PROFESSOR DE TÉCNICAS INDUSTRIAIS
|1
|RECEPCIONISTA SECRETÁRIA
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS (SUPERMERCADOS)
|1
|SERVENTE DE OBRAS
|11
|SOLDADOR
|1
|TÉCNICO ELETRICISTA
|1
|TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO
|4
|TÉCNOLOGO EM ALIMENTOS
|1
|TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TRANSPORTE
|1
|TORNEIRO MECÃNICO
|1
|TRABALHADOR AGROPECUÁRIO GERAL
|5
|TRABALHADOR NA PECUÁRIA (BOVINOS DE LEITE)
|1
|TRABALHADOR NA PECUÁRIA POLIVALENTE
|1
|TRATADOR DE EQUINOS
|2
|TRATORISTA AGRÍCOLA
|1
|VAQUEIRO
|1
|VENDEDOR DE SERVIÇOS
|1
|VENDEDOR PRACISTA (EXTERNO)
|2
Vagas podem sofrer alterações de Status à qualquer momento.
Trabalhador, você também poderá verificar as vagas disponíveis no posto do SINE / CAMPO VERDE através do endereço https://novo.campoverde.mt.gov.br/vagas/ aplicativo SINE fácil, e em nossa página no facebook (SINE CAMPO VERDE). Para mais informações enviar mensagem no whatsapp (66) 99656-9279 ou ligar no telefone (66) 3419-2426