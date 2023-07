Homem morre após ser baleado por dois suspeitos em uma motocicleta em bar de MT

No local, a vítima foi encontrada caída no chão com várias perfurações pelo corpo. À polícia, testemunhas relataram que dois homens chegaram no bar, com uma motocicleta, e efetuaram os disparos, com duas armas, ao se aproximarem de Rodrigues. Em seguida, os suspeitos fugiram no veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estiveram no local para realizar o isolamento e constatar a morte da vítima.