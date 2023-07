Dinossauros ficam na praça João Paulo II até o próximo dia 18

Inaugurada no último domingo (9), a Exposição Vale dos Dinossauros ficará na Praça São João Paulo II, em Campo Verde, até o próximo dia 18.

A mostra exibe réplicas em tamanho real de diversos animais pré-históricos que viveram na terra há milhões de anos e que até hoje fascinam e povoam a imaginação de muitos, especialmente das crianças.

Entre as réplicas exposta está a do Pycnonemosaurus nevesi, que viveu há mais de 70 milhões de anos na região do Jangada/Roncador, a cerca de 80 quilômetros da área urbana de Campo Verde, no município de Chapada dos Guimarães.

Iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte, a Exposição Vale dos Dinossauros é gratuita.