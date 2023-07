Desfile em comemoração ao aniversário de Campo Verde atrai milhares de pessoas para a Avenida Brasil

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Milhares de pessoas foram a Avenida Brasil, a principal de Campo Verde, para assistir o desfile cívico em homenagem ao aniversário de 35 anos de emancipação do Município.

A Escola Municipal José Garbugio abriu o desfile, que teve como tema central “O que eu trago de melhor de Campo Verde para os 35 anos”, onde cada uma das escolas escolheu um subtema para apresentar. O desfile durou cerca de duas horas e meia e foi encerrado pelo Instituto Germinando Som. 25 estabelecimentos de ensino, entre escolas estaduais, municipais e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, participaram.

Após a passagem das escolas, a Esquadrilha Aérea Fox se apresentou para o público presente à Avenida Brasil.

“Foi uma grande festa, um ato cívico muito bem feito. Parabenizo toda nossa equipe pelo que foi mostrado aqui. Todos os profissionais, todos os gestores se comprometeram com essa festa e tudo saiu perfeito. A população prestigiou, acompanhou e isso certamente faz com que a gente aumente o nosso sentimento de pertencimento, o nosso orgulho de ser campo-verdense”.

A programação para o dia do aniversário de Campo Verde continua à tarde, com a inauguração da pavimentação asfáltica da estrada que liga a BR-070 ao núcleo urbano do Assentamento Santo Antônio da Fartura, às 14 horas, onde estará presente o vice-governador Otaviano Piveta.

Às 17 horas serão inauguradas as reformas da Escola Estadual Ledy Anita Brescancin, no bairro São Miguel, e, às 18 horas, no Centro de Eventos Famigliano, serão apresentadas as empresas que estão se instalando no município e aquelas que estão ampliando seus investimentos em Campo Verde.

Fechando a programação, a dupla Hugo e Guilherme se apresenta a partir das 21 horas no Parque de Exposições Marco Antônio Esteves da Rocha, com entrada gratuita.