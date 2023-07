Unemat abre processo seletivo com mais de mil vagas para ensino superior com análise de notas do ensino médio

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) está com inscrições abertas para um processo seletivo para o ensino superior, com análise de notas do Ensino Médio. São 1.195 vagas para 26 municípios de Mato Grosso. As inscrições custam R$ 40 e podem ser feitas até 17 de julho. O pedido de isenção vai até a próxima quinta-feira (6).