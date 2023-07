Administração Municipal inaugura reformas da Piscina da 3ª idade

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde inaugurou na manhã de hoje (03) a reforma e melhorias na Piscina da Terceira Idade Guimar Vieira de Souza. Realizadas com recursos próprios, as obras, que tinham prazo de 6 meses para serem concluídas, foram iniciadas no final de janeiro de 2023.

Os investimentos contemplaram a troca do piso, dos azulejos da piscina, reforma de banheiros e de vestiários; fachada, calçadas e a instalação de sistema de aquecimento para garantir mais conforto aos usuários. Cerca de 80 idosos participam das aulas de hidroginástica e mais de 150 alunos da escolinha de natação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura utilizam o espaço.

“Nós tínhamos toda a programação para poder revitalizá-lo, para poder aquecer, para poder colocar instrumento de segurança e assim proporcionar o uso pelo nossos idosos de maneira muito melhor”, disse o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira.

O gestor frisou que todo o material utilizado na reforma, desde o piso aos corrimãos das piscinas e ao tratamento da água, foi de primeira linha, atendendo a reivindicações feitas não só pelos usuários, mas também pela comunidade como um todo que cobra maior qualidade nas obras públicas.

“Tudo isso foi pensado para que os nossos idosos possam ter aqui um espaço público com qualidade, para que eles possam usar cada vez mais com segurança e acima de tudo interagindo entre eles e ocupando o seu tempo com ações, com atividades que engrandecem o seu dia a dia com saúde, melhoria da qualidade de vida, com interação. Essa que é a preocupação nossa”, enfatizou o prefeito.

Vice-prefeita e secretária municipal de Saúde, Edna Queiroz da Silva destacou que a hidroterapia contribui com a saúde física e mental dos idosos. “Ajuda na coordenação motora, na respiração”, observou ela, acrescentando que as reformas proporcionaram mais organização e mais humanização à Piscina da Terceira Idade.

A vice-prefeita, que também é secretária de Saúde do Município, observou que um bom ambiente é fundamental para a oferta de um serviço de qualidade. “E é exatamente a isso que vem de encontro essa estrutura entregue hoje”, destacou ela.

Presidente da Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Campo Verde, Elza Henrique Nafi, destacou o trabalho feito pela Administração Municipal na reforma da Piscina da Terceira Idade. “Se está tendo melhorias é porque a gestão é ótima”, frisou ela.

Secretária Municipal de Assistência Social e primeira-dama de Campo Verde, Rosilei Pereira Borges de Oliveira enfatizou que os sentimentos de gratidão e de alegria resumiam a entrega das reformas da Piscina da Terceira Idade.

“Porque nós sabemos o quanto os idosos esperavam por esta obra”, disse ela. “E nós projetamos tudo com muito carinho, pensando sempre em proporcionar a eles um ambiente adequado, de segurança. Um ambiente onde eles pudessem desfrutar da melhor forma possível, com água aquecida. A gente está realizada e feliz, gratos a Deus por mais essa obra entregue à nossa população”, completou.

A reforma e melhoria da Piscina da Terceira Idade foi uma indicação da vereadora Socorro dos Santos Souza. Além dela, estiveram presentes à solenidade de inauguração o presidente da Câmara, Silvio Eventos e os vereadores Gregório do Mercado Popular, Miguel de Paula e Alaene Fernandes (Boneca).

Também prestigiaram a inauguração o secretário municipal de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente, Edson Souza Castro; a secretária de Educação, Simoni Pereira Borges; o secretário municipal de Segurança, Rosimar Bitencourt; o secretário de Cultura, Lazer e Esportes, Clemilson Carvalho; o secretário de Finanças, Ronan Freire; o secretário de Gabinete, Carlos Roberto Nóbrega, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Henrique Soares e o secretário de Planejamento, Rubens Anunciação Júnior.

A inauguração contou ainda com a presença do ex-prefeito Vitor Della Flora Wesz e da esposa e ex-vice-prefeita do Município, Matilde Finn Wesz. Familiares de Guimar Vieira de Souza compareceram ao ato.