Prefeitura entrega mais de 20 quilômetros de recuperação asfáltica urbana

De: prefeitura Municipal de Campo Verde

Como parte das comemorações dos 35 anos de Campo Verde, a Prefeitura Municipal entregou à população na manhã desta quinta-feira (3), a recuperação de mais de 20 quilômetros de pavimentação asfáltica urbana.

Durante o ato de entrega, realizado simbolicamente na Praça da Bíblia no Jardim Campo Verde, o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira destacou que a atual administração tem optado pela revitalização do piso asfáltico em vez de realizar apenas operações de tapa-buracos.

Ele também lembrou que em razão da grande produção de grãos e plumas, a pavimentação urbana recebe um tráfego pesado de carretas, o que, com o tempo, acaba deteriorando o piso asfáltico e que apenas a recuperação paliativa com tapa-buracos, não é suficiente para garantir a qualidade do asfalto.

“De um certo tempo para cá, estamos revitalizando a pavimentação”, ressaltou o gestor. “Vai chegar um momento que teremos o mínimo de tapa-buracos”, observou.

A recuperação da pavimentação adotada pela Administração Municipal, contempla a fresagem – que é a retirada de uma camada superficial de cerca de 3 a 4 centímetros da capa asfáltica – aplicação de PMF (Pré-misturado a frio) e por último a aplicação do micropavimento.

O trabalho de acordo com Jairo Freitas, da Secretaria Municipal de Obras, melhora a trafegabilidade dos veículos e aumenta a durabilidade da pavimentação.

A recuperação da malha viária foi realizada no Jardim Campo Verde, Recanto do Bosque I e II, parte do bairro São Miguel, parte dos bairros Jupiara, Bordas do Lago, Campo Real II e Belvedere.