Vagas de emprego no SINE para esta sexta-feira (23)

O SINE (Sistema Nacional de Emprego) em Campo Verde, está disponibilizando mais de 10 vagas: são diversas oportunidades para quem está à procura de emprego.
Segundo a coordenadora Cristiane Araújo, esta semana estão sendo disponíveis mais de 10 vagas de empregos, para várias funções.
Os interessados devem se dirigir até o SINE, lá será efetuado um cadastro, que posteriormente será enviado as empresas solicitantes, que farão a seleção e a futura contratação.
RELAÇÃO DE VAGAS DISPONIVEIS NO SINE / CAMPO VERDE, HORARIO DE ATENDIMENTO DAS 07:00 AS 11:00 e das 13:00 as 17:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.
|AÇOUGUEIRO
|2
|AGENTE DE VENDAS E SERVIÇOS
|2
|AJUDANTE AUXILIAR DE LANCHONETE
|1
|AJUDANTE AÇOUGUEIRO
|1
|AJUDANTE DE OBRAS
|10
|ANALISTA ADMINISTRATIVO
|1
|ANALISTA DE PCP (PROG.E CONTROLE DE PRODUÇÃO
|1
|ANALISTA LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE
|1
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
|1
|ATENDENTE BALCONISTA
|2
|ATENDENTE DE BAR
|1
|ATENDENTE DE LANCHONETE
|1
|ATENDENTE DE LOJAS
|1
|ATENDENTE DE MESA(GARÇONETE)
|2
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|3
|AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
|1
|AUXILIAR NA LINHA DE PRODUÇÃO
|19
|AUXILIAR DE OPERAÇÃO
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|2
|AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO
|2
|CASEIRO
|1
|CHAPEIRO
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|3
|COSTUREIRA GERAL
|1
|COZINHEIRO DE RESTAURANTE
|1
|COZINHEIRA GERAL
|1
|COZINHEIRO SALGADOR
|1
|ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES
|1
|EMPREGADO DOMÉSTICO DE SERVIÇOS GERAIS
|3
|ENCARREGADO DE OBRAS
|1
|FRENTISTA
|1
|GERENTE DE PLANEJAMENTO E ESTÁTISTICAS
|1
|INSTALADOR REPARADOR DE LINHAS (INTERNET)
|1
|JARDINEIRO
|1
|LUBRIFICADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS
|1
|MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS
|1
|MONITOR EXTERNO DE ALARMES
|2
|MONTADOR
|3
|MOTORISTA ENTREGADOR
|1
|OFICIAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (SERVIÇOS GERAIS)
|2
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (AGROPECUÁRIO)
|1
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|7
|OPERADOR DE MÁQUINAS DE CENTRIFUGAR
|1
|OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS (SUPERMERCADOS)
|4
|SAFRISTA
|21
|SALGADEIRO
|2
|SERVENTE DE OBRAS
|5
|SOLDADOR
|2
|SUPERVISOR DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS
|1
|TÉCNICO CONSTRUÇÃO CIVIL
|1
|TÉCNICO ELETRÔNICO
|1
|TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO
|3
|TRABALHADOR NA PECUÁRIA (BOVINOS DE LEITE)
|1
|TRABALHADOR NA CULTURA DE HORTALIÇAS
|3
|VAQUEIRO
|1
|VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA
|3
|VENDEDOR INTERNO
|2
|VENDEDOR ORÇAMENTISTA
|1
|VENDEDOR PACISTA (EXTERNO)
|2
Vagas podem sofrer alterações de Status à qualquer momento.
Trabalhador, você também poderá verificar as vagas disponíveis no posto do SINE / CAMPO VERDE através do endereço https://novo.campoverde.mt.gov.br/vagas/ aplicativo SINE fácil, e em nossa página no facebook (SINE CAMPO VERDE). Para mais informações enviar mensagem no whatsapp (66) 99656-9279 ou ligar no telefone (66) 3419-2426