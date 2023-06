Em dois anos e meio, escolas da rede municipal de ensino receberam quase 1,5 mil transferências

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O desenvolvimento econômico e populacional de Campo Verde, ao longo dos anos, é perceptível a olhos nus. Todos os anos, centenas de pessoas migram para o município em busca de novas oportunidades e um dos indicadores que demonstram o quanto Campo Verde é uma cidade atrativa são as transferências escolares recebidas pelas escolas que formam a Rede Municipal de Ensino.

De acordo com um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Educação, entre 2021 e 2023, o sistema educacional do Município recebeu, por meio de transferências, 1.483 novos alunos. Vale ressaltar que o número não inclui os estudantes recebidos pelas Redes Estadual e particular de ensino.

Conforme os números da Secretaria Municipal de Educação, em 2021 foram transferidos para as escolas municipais de Campo Verde 566 alunos. Em 2022, a quantidade de estudantes que ingressaram na Rede Municipal de Ensino foi de 646, enquanto que nos primeiros seis meses de 2023, o número de transferências recebidas foi de 271 novos alunos.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira comenta que, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, o Município investe na contratação e na capacitação continuada dos professores e está desenvolvendo o maior programa de reformas e melhorias em escolas da história do Município.

“Em parceria com o Governo do Estado e também com recursos próprios, nós estamos reformando e ampliando 7 escolas da Rede Municipal e da Rede Estadual de Ensino”, destacou o prefeito.

Uma das escolas, a Monteiro Lobato, que faz parte da Rede Municipal de Ensino, localizada no bairro Jupiara e que atende alunos da zona rural, já teve as obras de reforma concluídas. Em julho, como parte das comemorações do aniversário de 35 anos de emancipação do Município, serão reinauguradas a Escola Estadual Ledy Anita Brescancim, no bairro São Miguel, e a Escola Municipal Paraíso, na Comunidade Rural do Limeira.