Suspeito que estava foragido há 7 anos por matar a ex-mulher na frente do enteado é preso pela polícia em MT

O homem é suspeito de matar Noeli, de 32 anos na época, com mais de 10 facadas. O crime ocorreu no Bairro Jardim Luciana em Primavera do Leste e foi motivado por ciúmes. Na época, ela tinha um filho de outro relacionamento que estava amamentando.

Quando a polícia chegou no local, a criança estava ensanguentada por ter ido até a mãe e não saber que estava morta.

Segundo a Polícia Civil, várias vezes as equipes tentaram fazer a prisão dele, mas antes da abordagem policial, o homem fugia para o mato.