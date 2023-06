Prefeitura de Campo Verde substitui pontes de madeira por galerias com aduelas na zona rural

A transformação que a Administração Municipal está fazendo na área urbana de Campo Verde, também se estende para a zona rural do município.

Um exemplo é a substituição de pontes de madeira por galerias com aduelas em três regiões da zona rural. Ao todo, conforme informou o secretário de Obras e Viação, Fabiano Teruel, serão implantadas sete galerias.

De acordo com ele, no Assentamento Santo Antônio da Fartura, onde vivem mais de 500 famílias de pequenos produtores rurais, serão construídas quatro galerias. As obras já foram iniciadas, mas estão tendo a execução dificultada devido à instabilidade climática.

“Essas obras vão dar muito mais tranquilidade e aumentar a segurança de quem trafega pelas estradas do Assentamento, seja transportando cargas ou passageiros”, destacou o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira.

Conforme informou Fabiano Teruel, na comunidade da Serrinha serão construídas duas galerias e na Vila União uma. “As galerias com aduelas representam mais durabilidade às passagens e o fim das incontáveis manutenções necessárias para garantir às pontes de madeira condições de uso com segurança”, ressaltou o secretário.