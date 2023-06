Prefeito destaca investimentos em segurança, saúde e economia durante entrevista à Rádio e TV Centro América

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira foi o entrevistado, na última segunda-feira (12/06), do quadro Papo das 7, do Bom Dia MT, da TV Centro América, e também do jornal Primeira Página, da Rádio Centro América FM, de Cuiabá. Entre os assuntos abordados estão os investimentos em segurança, saúde e o potencial econômico do município.

BOM DIA MT

Na TV, durante a entrevista concedida ao jornalista Tiago Tercioty, o prefeito destacou as ações voltadas à segurança dos moradores, através da criação, desde o início da gestão, da Secretaria Integrada de Apoio à Segurança Pública, que auxilia diretamente as forças policiais.

Recentemente , Campo Verde também foi o pioneiro na instalação de totens de segurança em escolas e espaços públicos.

“Os totens foram idealizados inicialmente para atender as escolas e aí decidimos que deveriam chegar às ruas. Os equipamentos funcionam como uma viatura estática, possuem câmeras com reconhecimento facial, leitura de caracteres e botão de pânico, oferecendo um ambiente mais seguro”, disse o prefeito.

A Saúde também esteve em pauta. “O município desenvolveu políticas públicas na saúde básica, tem investido em urgência e emergência com atendimento de porta aberta, e deu celeridade às cirurgias”, destacou.

Outra questão levantada pelo jornalista foi a expectativa para a instalação do terminal da Ferrovia Estadual Vicente Vuolo, em Campo Verde. “Recebemos essa confirmação com muito entusiasmo. Esse terminal faz com que muita coisa mude, tanto no âmbito industrial, como de produção. Hoje, sabemos que para ter ponto ferroviário, precisa ter uma malha rodoviária adequada, e já estamos providenciando em parceria com o estado”, lembrou o prefeito, fazendo referência a MT 140, que vai ligar Campo Verde, na BR 070, a Nova Mutum, na BR 163.

PRIMEIRA PÁGINA

Na Rádio, os jornalistas Luzimar Collares e Aldair Santos, e o comentarista Alfredo da Mota Menezes, destacaram a importância de Campo Verde na produção do algodão e o esforço da Prefeitura em atrair novas empresas do ramo têxtil, com o objetivo de verticalizar a cadeia produtiva. “Campo Verde produz muito algodão, pluma e fios, mas para alcançarmos o nosso sonho que são as confecções, que mais ofertam empregos, precisamos atrair malharias, tecelagens e tinturarias. Esse é o quadro do processo têxtil”, explicou o prefeito.

Os comunicadores também questionaram sobre os incentivos que atualmente são oferecidos para os empresários. “O Governo do Estado, no final do ano passado, fez alterações que deixaram Mato Grosso mais competitivo. Subiu o incentivo do Prodeic, de 85% para 90%, zerou o Fethab que incide sobre a pluma destinada à produção de fios em indústrias instaladas no estado, diminuiu a taxa do Fundes, de 6% para 1%. A pessoa que produz fio no sudeste, por exemplo, tem que pagar tudo isso. Produzindo fios aqui, o empresário tem grande possibilidade de ampliar o processo”, destacou Alexandre Lopes.

