Brasil tem 753 mortes por febre maculosa em 10 anos; São Paulo concentra 62% dos óbitos

CONTEXTO: nesta semana, o Instituto Adolfo Lutz confirmou que a dentista Mariana Giordano, o namorado dela, Douglas Costa, e uma jovem de 28 anos morreram por causa da doença. Os três estiveram em uma fazenda em Campinas que organiza grandes shows e eventos. As atividades foram suspensas.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, a febre maculosa é uma doença infecciosa, febril aguda e de gravidade variável. Causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, ela é transmitida pela picada do carrapato. No Brasil, o carrapato-estrela é um dos principais vetores. No entanto, qualquer espécie do parasita pode carregar a bactéria.

Existem no Brasil dois perfis ecoepidemiológicos associados às bactérias e eles se concentram no Sudeste e Sul, principalmente. Por isso, é raro o registro de caso/óbitos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Rickettsia rickettsii , que leva ao quadro de Febre Maculosa Brasileira (FMB) considerada a doença grave, registrada no norte do estado do Paraná e nos Estados da Região Sudeste.

Rickettsia parkeri, que tem sido registrada em ambientes de Mata Atlântica (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia e Ceará), produzindo quadros clínicos menos graves.

Veja os números por região ao longo de 10 anos:

Centro-Oeste: 31 casos e 1 morte (Mato Grosso em 2014);

31 casos e 1 morte (Mato Grosso em 2014); Nordeste: 34 casos e 1 morte (Pernambuco em 2015);

34 casos e 1 morte (Pernambuco em 2015); Norte: 16 casos e nenhuma morte;

16 casos e nenhuma morte; Sudeste: 1.354 casos e 673 mortes (a maioria em São Paulo);

1.354 casos e 673 mortes (a maioria em São Paulo); Sul: 497 casos e 3 mortes (todas no Paraná, em 2015 e 2017).