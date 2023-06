Prefeito de Campo Verde questiona números do censo de 2022 apresentados pelo IBGE

O prefeito de Campo Verde, Alexandre Lopes de Oliveira, questionou na manhã desta quinta-feira (29) os números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) relativo o censo referente a 2022. Os números foram divulgados na última quarta-feira (28) e apontam o município com uma população de 44.585. Em 2021, Campo Verde contava 44.033 habitantes.

De acordo com o prefeito, alguns indicadores do município embasam uma contestação em relação ao resultado apresentado pelo IBGE. Como exemplo, ele cita o número de nascimentos registrados no Hospital Municipal, com uma média de 615 partos por ano entre 2020 e 2022.

Outro dado utilizado pelo prefeito para justificar seu questionamento quanto à população apontada pelo IBGE é o número de matrículas recebidas em transferência pelo município na rede municipal de Educação, entre os anos de 2022 e 2023, que foi de 917. Em 2021, o município recebeu 566 novos alunos vindos de outras cidades e de outras regiões. Somando os três anos, a Rede Municipal de Ensino recebeu 1.483 transferências.

“Nós entendemos que houve um contrassenso na leitura do censo”, disse o prefeito. “Em 2020 nós tínhamos uma estimativa de 44.050 pessoas”, arredondou. “Passaram-se dois anos e meio e hoje o censo coloca para nós que Campo Verde está com 44.550 pessoa. Um aumento apenas de 500 pessoas”, resignou-se.

“Sabemos que nesse meio tempo nós tivemos mais de 3 mil transferências de títulos eleitorais, nós tivemos mais de 1,2 mil nascimentos na nossa unidade hospitalar, tivemos diversas e diversas transferências e recebimentos de novas matrículas escolares. Então, esses números fazem com que a gente entenda o quanto Campo Verde cresceu”, destaca o prefeito.

No entanto, o prefeito ressaltou que é necessário conhecer e entender como foi feita a apuração dos dados que levaram ao resultado apontado. “Isso nós iremos levar até o IBGE para que a gente possa conseguir saber, ver, conferir as metodologias, os procedimentos, os levantamentos que chegaram apenas nesses 44.500 moradores. Certamente Campo Verde tem muito mais que isso e esse levantamento cabe a nós trazer o IBGE, fazer o debate para que a gente possa chegar em um entendimento que realmente configure a realidade do nosso município”, disse o prefeito.

Alexandre adiantou ainda que existem relatos de um grande número de moradores que afirmam não terem sido entrevistados pelos recenseadores do IBGE. “Nossa ouvidoria aponta diversas e diversas famílias que não receberam a visita da contagem, das pessoas que fizeram o levantamento. Logicamente nós sabemos que nem todas as residências chegam até elas os questionamentos, os relatórios, mas esse número não pode ser tanto assim. Nós estamos recebendo muitas pessoas e famílias dizendo que não receberam a presença da pessoa fazendo o devido levantamento”, informou o prefeito.

O prefeito salientou ainda que a divergência entre o número de habitantes projetado e o que foi apresentado não está ocorrendo apenas em Campo Verde. Em vários municípios do Mato Grosso e do Brasil, o resultado da contagem de habitantes decepcionou. “Nós temos cidades vizinhas que também fizeram esse questionamento juntamente conosco. E nós estamos tentando entender o que de fato houve para que o censo colocasse um valor, no nosso entender, e também da vizinhança, subestimado em relação à realidade que temos no momento em nosso município”, comentou o prefeito.